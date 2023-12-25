Муцениеце с Прилучным прервали "битву за алименты" и встретились ради дочери

Бывших супругов сплотил детский утренник

Актер Павел Прилучный и его бывшая жена Агата Муцениеце вновь объединились ради своей семилетней дочери Мии, посетив ее школьный праздник. Это возвращение к общему мероприятию произошло после громкого спора между ними относительно алиментов.

Развод между этой известной парой произошел в 2020 году после восьми лет совместной жизни. Несмотря на наличие совместных детей, бывшие супруги долгое время не могли найти общий язык. В текущем году актриса жаловалась на то, что школьное обучение обходится ей слишком дорого, и требовала, чтобы Прилучный выплачивал ей сумму алиментов, составляющую 30% от его заработка. Также у нее были вопросы по разделу недвижимости. Договориться между собой бывшие возлюбленные не смогли, поэтому делом занялся суд.

Тем не менее, несмотря на разногласия, Муцениеце и Прилучный приняли решение воссоединиться, хоть и временно, для поддержки своей семилетней дочери Мии, участвующей в праздничном утреннике в школе. Этим событием они поделились в социальных сетях, опубликовав фотографии из зала, где Мия выступала на сцене с другими детьми.

Ранее Муцениеце публично подколола жену Прилучного за снимки с чужими детьми.