Муцениеце призналась в дикой любви к Прилучному

Муцениеце призналась в дикой любви к Прилучному
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Актриса рассказала, почему решила подарить двоих детей этому мужчине

34-летняя Агата Муцениеце рассказала Светлане Бондарчук в доверительной беседе, что могло заставить ее стать матерью двоих детей. Ведь звезда, находящаяся на вершине карьеры, не желала такого для себя. Однако именно невероятная любовь к Павлу Прилучному заставила ее пойти на такие шаги – нашелся мужчина, которому она захотела подарить детей.

Сама Агата признается, что в тот момент была "безумно влюблена" в Павла. И в интервью Светлане, кстати, отказалась произносить имя бывшего супруга – отозвалась о нем так, словно речь идет о Волан-де-Морте.

"Тот, чье имя нельзя называть", – высказалась Агата, признавшись, что испытывает благодарность к бывшему супругу за прошлое – и за наследников.

До рождения первенца Агату было весьма проблематично уговорить на наследников. Так что Прилучный, по сути, стал исключением из правил. Из-за той самой "безумной любви" Муцениеце родила ему детей.

Кстати, дети все мечтают о младших. Мия постоянно спрашивает у матери, когда та, наконец, встретит ту самую любовь. Сама актриса не торопится. Не видит необходимости выйти и искать своего счастья. И не желает ничего доказывать своим бывшим. Пусть все будет естественно – и судьба распорядится сама, уверена Агата.

Кстати, недавно оказалось, что Муцениеце вывезла детей из России.

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