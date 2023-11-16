"Перейду границу пешком": Муцениеце решила вернуться в Латвию

Курс рубля
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Доллар рухнул до 62 рублей: ситуация на валютном рынке ошарашила россиян
Актриса Агата Муцениеце смогла построить успешную карьеру в России. Знаменитость получает массу интересных деловых предложений, ведет популярный блог в соцсетях и владеет в стране элитной недвижимостью. Всего этого ей удалось добиться спустя несколько лет после переезда из Прибалтики.
Из-за плотного графика Муцениеце редко навещает родственников в Европе. Однако недавно она объявила, что все же решила вернуться в Латвию временно – ей нужно сделать паспорт старшему сыну.
По словам артистки, она уже запланировала поездку в конце ноября. Она отказалась от поездки на самолете, поскольку это будет долго и дорого, в пользу автомобильного путешествия. К подобному она относится негативно, но другого выхода у звезды нет.
"Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком", – рассказала она.
Она также не повезет с собой авто с российскими номерами, планируя пересесть на другой транспорт прямо после перехода границы.
Как известно, Агата Муцениеце до сих пор является латвийской гражданкой, и паспорта РФ у нее нет. Знаменитость признавалась, что именно это в свое время помешало ей получить главную роль в картине "Вызов".
Ранее у Агаты Муцениеце были проблемы в отношениях с бывшим мужем Павлом Прилучным. Дело даже дошло до суда.
Налоговая не простит ему долги – дело может дойти до продажи имущества
Актер и режиссер рвался добровольцем в зону боестолкновений, но ничего не вышло