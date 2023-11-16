"Перейду границу пешком": Муцениеце решила вернуться в Латвию

На такой шаг артистка пошла из-за ребенка

Актриса Агата Муцениеце смогла построить успешную карьеру в России. Знаменитость получает массу интересных деловых предложений, ведет популярный блог в соцсетях и владеет в стране элитной недвижимостью. Всего этого ей удалось добиться спустя несколько лет после переезда из Прибалтики.

Из-за плотного графика Муцениеце редко навещает родственников в Европе. Однако недавно она объявила, что все же решила вернуться в Латвию временно – ей нужно сделать паспорт старшему сыну.

По словам артистки, она уже запланировала поездку в конце ноября. Она отказалась от поездки на самолете, поскольку это будет долго и дорого, в пользу автомобильного путешествия. К подобному она относится негативно, но другого выхода у звезды нет.

"Я, получается, выйду на границе из машины, перейду границу пешком", – рассказала она.

Она также не повезет с собой авто с российскими номерами, планируя пересесть на другой транспорт прямо после перехода границы.

Как известно, Агата Муцениеце до сих пор является латвийской гражданкой, и паспорта РФ у нее нет. Знаменитость признавалась, что именно это в свое время помешало ей получить главную роль в картине "Вызов".

Ранее у Агаты Муцениеце были проблемы в отношениях с бывшим мужем Павлом Прилучным. Дело даже дошло до суда.