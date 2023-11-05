В семье Муцениеце пополнение: актриса задумалась о третьем "ребенке"

В семье Муцениеце пополнение: актриса задумалась о третьем "ребенке"
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
После развода звезда решила не унывать, а пополнить семейство

С мужем, Павлом Прилучным, красавица-актриса Агата Муцениеце развелась три года назад. Супруги разошлись, прожив в браке девять лет и нажив в эти годы двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея.

После расставания с Агатой Павел Прилучный очень быстро женился на своей тогдашней подруге Зепюр Брутян и вскоре в третий раз стал отцом – у звездной четы родился сын. Но и его бывшая жена не отстает. Недавно она огорошила поклонников заявлением о третьем "ребенке".

Поклонники опешили и засыпали актрису вопросами о предполагаемом романе или даже новом замужестве – иначе откуда бы взялся ребенок? Но оказалось, что речь шла всего-навсего о новом щенке. В семье Агаты уже живут двое милых питомцев: беленький пес Кефир и кот-"шотландец" Мистер Салливан. И вот теперь к ним присоединяется очаровательная кремово-золотистая "девчушка" Ряженка.

Имя малышке придумывали сообща – но с условием, что оно будет такое же необычное, как и у других обитателей дома. Новым "ребенком" счастливая актриса похвасталась в своем блоге, гордо выложив фотографии.

Позже она ответила на вопросы ошеломленных подписчиков и рассказала, что не боится хлопот с очередным питомцем даже при своей сильной занятости.

Напомним, недавно Агата Муцениеце отомстила бывшему мужу, подав иск об увеличении алиментов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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