Страшная месть Муцениеце: отплатила бывшему за долги по алиментам

Актриса может претендовать на куда большие алименты, чем получает сейчас

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались три года назад. Вместе они прожили девять лет, за которые родили двоих детей: дочь Мию и сына Тимофея. После развода Павел регулярно берет детей к себе и общается с ними. Но Агате этого мало, она предпочитает финансовую помощь. Вот и теперь назревает очередной конфликт.

Договориться по-хорошему экс-супруги не смогли. Теперь их общение происходит исключительно в судах. В последние месяцы Агата усилила нажим и нередко режет правду-матку в своем блоге – преимущественно в адрес бывшего мужа. Сначала она выписала его из квартиры, доставшейся ей после расторжения брака, потом протестовала, когда дети ездили к Павлу и его новой жене.

Муцениеце призналась, что ей не нравятся эти поездки, потому что Павел всячески лишает детей связи и она не может дозвониться до них. Последним аккордом стал очередной иск Агаты к бывшему мужу. В этот раз она требует увеличить сумму алиментов. Раньше он платил каждый месяц около ста тысяч, но, оказалось, что этого недостаточно. Например, только школа обходится в 1,6 млн рублей в год. Агата едко написала, что менять школу сыну не пришлось, так как "мама сумела заплатить".

Вообще Муцениеце то и дело подкусывает бывшего, намекая, что все финансовые заботы на ее плечах. При этом она не нуждается: один съемочный день актрисы стоит четверть миллиона, чуть меньше она берет за рекламный пост в блоге.

Друзья бывших супругов говорят, что оба могли бы чуть мудрее вести себя, потому что и Агате обидно, что "экс" ездит на курорты с новой женой, а про детей забывает, и Прилучному неприятно, что все их ссоры тут же сливаются в интернет. Возможно, предполагают в окружении пары, поэтому он и "зажимает" выплату алиментов – с целью отомстить. Прилучный не раз предлагал детям жить с ним, но его бывшей жене нужен контент, чтобы зарабатывать на рекламе. Видимо, конца этим разборкам пока не предвидится.

По мнению юристов, у Агаты отличные шансы стребовать с бывшего мужа миллионы в качестве алиментов, но ей придется обосновать разумность расходов, покрытия которых она требует.

Напомним, недавно подруга Муцениеце едко отозвалась о новой жене Павла Прилучного Зепюр Брутян.

