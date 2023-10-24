Отец Брутян скрывается от налоговой из-за крупных долгов - СМИ

И прекрасно чувствует себя за пределами России

Отец Зепюр Брутян, как оказалось, в бегах: мужчина скрывается от российских налоговиков, так как задолжал более 200 тыс. рублей. Ныне он находится на территории Испании. где занимается ресторанным бизнесом.

Журналисты утверждают, что Аршак Брутян занимается этим около десяти лет, с тех пор, как открыл ИП для осуществления розничного торговли и работой в ресторанном бизнесе. Однако через шесть лет закрылся – после чего начал открывать в Испании рестораны кавказской кухни.

Заведения оформлены с изображениями дочери, которая, кажется, стала главным лицом отцовского бренда. Однако вопрос с долгами на закрытом ИП у предпринимателя остается в России открытым.

Общая сумма задолженности, с учетом набежавшей просрочки, превышает 206 тысяч рублей. Однако родственники Брутян продолжают расширять за пределами РФ свой бизнес. В прошлом году семья Зепюр рассказывала о собственных ресторанах в Мадриде с Барселоной.

Напомним, что ранее Агата Муцениеце решила подать в суд на бывшего супруга Павла Прилучного, ныне мужа Зепюр Брутян – звезда "Закрытой школы" требует от того отдавать 30 процентов от заработка в качестве алиментов для детей. Впрочем, актер пока никак не реагировал – продолжает отдыхать с детьми от первого и второго браков вместе с супругой.