Муцениеце резко отреагировала на публикации Брутян с ее детьми

Муцениеце резко отреагировала на публикации Брутян с ее детьми
Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актриса считает, что супруга бывшего нашла способ самоутвердиться

Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце три года назад. Бывшие поддерживают общение ради детей – Тимофея и Мии. Актриса часто отпускает ребят к отцу, у которого есть новая семья. Павел живет с Зепюр Брутян, родившей ему сына Микаэля.

Брутян прекрасно общается с детьми супруга от его первого брака. Все вместе нередко выезжают отдыхать в теплые страны. Однако поклонники Агаты считают, что новая супруга бывшего пытается попиариться за счет фото с ее детьми. Муцениеце уже отреагировала на ситацию, заявив, что не видит тут ничего предосудительного.

Каждый, считает Агата, самоутверждается так, как может. Например, делает публикации с ее детьми и отлично с ними проводит время. А сама Муцениеце занимается "танцами" в купальнике.

"Кто-то моих детей выкладывает и хорошо с ними ладит", – высказалась Муцениеце.

После развода с Прилучным Агата долгое время обвиняла бывшего в агрессивном отношении – а в общих проблемах считала виноватой себя. Страдала от низкой самооценки и была уверена, что не заслуживала такого мужчину. Павел же не спешит высказываться с негативом о бывшей, которая является матерью его детей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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