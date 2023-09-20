"Сердце разрывается": родившая Прилучному Брутян взвыла после слухов об измене

Звезда сделала признание

Звезда сериала "Мажор" и его коллега по актерскому цеху Зепюр Брутян поженились весной прошлого года. Их брак стал настолько неожиданным для поклонников, что поначалу многие даже не верили, что пара действительно узаконила отношения.

Недавно Брутян родила первенца, подарив таким образом Прилучному третьего ребенка. От брака с бывшей женой Агатой Муцениеце у актера есть десятилетний сын Тимофей и семилетняя дочь Мия. Зепюр же стала мамой впервые. Беременность она рассекретила в феврале прямо в свой день рождения.

Поклонники не верили в искренность Павла Прилучного и опасались за будущее Зепюр Брутян. Ведь актер славился ловеласом и гулякой. Фанаты думали, что Прилучный будет изменять своей новой жене. Однако беда пришла совсем не оттуда.

На днях Зепюр Брутян призналась, что ее сердце разрывается на части из-за происходящего на ее родине. Актриса родилась в Армении, и без слез не может смотреть на ситуацию в стране. В своем телеграм-канале звезда призвала прекратить геноцид армян. Она призналась, что у нее есть друзья по обе стороны конфликта.

"Сердце разрывается, когда на твоей земле происходят такие события", – написала актриса.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что бывшую жену Павла Прилучного обманули на 700 тысяч.