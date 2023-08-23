Как в полицейском участке: ведущий заклеймил два популярных российских курорта

Лисовец злобно высказался в адрес россиян

Ежегодно сотни туристов едут на российский юг, чтобы провести там отпуск и восстановить силы. Однако не всем нравится такой отдых, особенно в разгар сезона, когда на пляжах яблоку негде упасть, а все более-менее приемлемые варианты для проживания разобраны.



Ведущий НТВ, предприниматель и стилист Влад Лисовец заклеймил популярные курорты Сочи и Крыма. Он признался, что ему надоел менталитет сограждан, который мешает спокойно отдохнуть другим людям. По словам ведущего, некоторые люди ведут себя странным образом – напиваются и становятся чересчур экспрессивными.

Владелец салонов красоты больше любит отдыхать за границей, потому что именно там нет такого засилья россиян, признался он.

"Эта вот пивная наша история, иногда выпивающие люди, громкое общение, грубые разговоры с детьми... Ты как будто не на отдыхе, а в полицейском участке", – рассказал Влад Лисовец.

Стоит отметить, что Лисовец не всегда был таким "нежным" и претенциозным. Когда-то он работал 24 часа в сутки и был рад отдыхать где угодно. На заре карьеры Влад Лисовец работал в студии красоты стилиста Сергея Зверева. Однако когда подчиненный стал превосходить своего начальника, Зверев побоялся конкуренции и уволил молодого помощника. Сегодня Влад Лисовец является одним из самых востребованных специалистов в сфере красоты и моды. Он участвует во многих проектах и выступает в качестве спикера на телевидении и радио.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Влад Лисовец поделился историей о покойной Жанне Фриске.