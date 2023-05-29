Гремят взрывы: что известно об ожесточенном столкновении НАТО с сербами в Косово

Ситуация накаляется

На севере Косово "миротворческий контингент" международных сил НАТО вступил в боевое столкновение с сербами. Инциденты произошли на севере Косово и Метохии. В местных медиа сообщается, что силы KFOR, вызванные для подавления протестов, втянули за свои ограждения граждан, пытавшихся оказать сопротивление.

Протестующих пытались подавить, в том числе, применением светошумовых гранат. По предварительной информации, минимум два человека получили ранения. Пострадавшие есть и среди "миротворческого контингента" НАТО.

По некоторым данным, имеется один погибший при столкновении албанских спецназовцев из ROSU с сербами в Звечане (город, расположенный на севере Косово). В городе прогремели взрывы.

Сербский лидер Александр Вучич привел вооруженные силы в боевую готовность, направив армию в направлении косовской границы. Причиной протеста стали итоги выборов, проводившихся на муниципальном уровне, где победу одержали местные албанцы.

С тревожным заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, указавший, что в центре ЕС зреет "большой взрыв" – в том же месте спустя 24 года после агрессивных действий НАТО и бомбардировок Западом Югославии.

Глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич указал, что столкновения могут привести к вооруженному противостоянию, передает "Пятый канал".