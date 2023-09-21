Муцениеце публично обвинила Прилучного в манипуляциях с детьми

Актриса обрушилась на бывшего с критикой

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись три года назад после восьми лет брака. Актриса публично обвинила мужа в пьянстве и неадекватном поведении, после чего подала на развод. Сейчас пара смогла найти компромисс и продолжает общаться ради двух общих детей.

Недавно новая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян родила ему еще одного ребенка, и теперь звездный отец буквально разрывается на части и старается находить время на всех своих наследников. Однако бывшая жена звезды "Мажора" все равно не довольна. На днях она заявила, что Прилучный ужасно выполняет отцовские обязанности.

Агата Муцениеце рассказала, что на полтора месяца отдала детей отцу и заявила, что Павел Прилучный ужасно выполняет свои отцовские обязанности. По словам актрисы, она недовольна таким продолжительным отездом наследников. Кроме того, она не может поговорить с детьми, когда хочет.

"Все-таки отец у них – холодец. Они так редко на связи! У них то денег нет на телефоне, то Интернет им не подключат, то телефоны забирают и дают планшеты", – язвительно отметила актриса.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что родившая Прилучному Брутян взвыла после слухов об измене.