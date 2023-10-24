Муцениеце обвинила Прилучного в невыполнении отцовских обязанностей

Муцениеце обвинила Прилучного в невыполнении отцовских обязанностей
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Агата и не думает сдавать позиции и продолжает попрекать бывшего

Неоднократные разборки между звездными супругами давно стали притчей во языцех в околоактерской среде. Случается, что после развода бывшие мужья и жены нормально общаются, но это явно не тот случай.

Конфликт, который назрел между Муцениеце и Прилучным, похоже, не разрешился разводом, и ныне некогда влюбленная пара вынуждена договариваться с помощью судебных заседаний. Так, например, вопрос алиментов стоит по-прежнему остро.

Актриса требует от звездного мужа не менее трети его заработка на содержание детей. Но то ли Прилучный не горит желанием быть хорошим отцом, то ли у него банально нет денег, но вопрос по-прежнему не решен.

Недавно на своей странице в социальных сетях Муцениеце похвасталась видеороликом с участием своего сына Тимофея, похвалив ребенка за пятерку на контрольной по математике. Но в хвалебный ролик актриса не упустила возможности плеснуть ложку яда, добавив, что за школу ей пришлось платить самой, так что менять учебное заведение ребенку не понадобилось.

"Бог и правда все видит", – высказалась Агата. 

Похоже, Муцениеце таким образом пыталась напомнить Прилучному про отцовские обязанности – но не исключено, что он игнорирует ее сторис, пишут СМИ.

Недавно "Утро.ру" писало, что Прилучный и его новая жена Зепюр Брутян сбежали за границу, скрываясь от судебных исков.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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