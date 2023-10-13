Разрывается на съемках: Прилучный рассказал о трудностях после рождения ребенка

Разрывается на съемках: Прилучный рассказал о трудностях после рождения ребенка
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Актер теперь не знает, что такое свободное время

Павел Прилучный вне себя от счастья, проводя время с детьми. Актер старается дать им самое лучшее и обеспечить так, чтобы у тех ни в чем не было нужды. Мужчина прекрасно помнит свое детство и знает, какова цена комфортной среды в доме.

Многодетный папа воспитывает Тимофея и Мию, которые родились в браке с Агатой Муцениеце, и сына Микаэля, который родился в браке с Зепюр. Павел прекрасно совмещает работу на сцене и в кино с отцовскими обязанностями. За последние годы снялся везде, где только успел: и в "Мажоре", и в "Снах", и в "Жизни по вызову", и множестве полнометражек.

Артист признался, что был вынужден работать еще с тринадцати лет. Поэтому работает постоянно и много, чтобы прокормить троих детей. Главное – относиться к своему ремеслу с любовью.

"Если бы я потерял работу в кино, нашел бы, чем заняться и как прокормить семью", – убежден Павел.

К слову, Прилучный сам рос в бедной обстановке. В детстве и не знал, каков на вкус шоколад – дома никогда не водилось лишних денег. Собирал обертки от конфет и облизывал их – так и пробовал сладости на вкус. А потому прекрасно знает цену достатку и благополучию.

А супруга Павла Зепюр Брутян прекрасно ладит с его детьми от первого брака – на что обратила внимание Агата Муцениеце, бывшая Прилучного, заявив, что та пытается самоутвердиться таким образом.

А телеканал "360" сообщает, что ранее российская актриса Наталья Рудова заявила об обесценивании профессии искусств – звезда считает, что на сцене зачастили люди, лишенные таланта и нужных навыков.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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