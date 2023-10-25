Громкие слова подруги Муцениеце о Брутян вызвали скандал в Сети

Громкие слова подруги Муцениеце о Брутян вызвали скандал в Сети
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Едким замечанием Наталья Земцова приложила супругу Прилучного, всполошив пользователей

Агату Муцениеце связывает близкая дружба с актрисой Натальей Земцовой. Звезды регулярно общаются и отмечаются друг у друга в социальных сетях. Недавно Земцова устроила переполох на странице подруги.

История началась с публикации довольно откровенной фотографии в блоге 34-летней Агаты. Восторженные подписчики застрочили комментарии с похвалой точеной фигуре и аппетитным формам артистки, весело сомневаясь, что Агата могла дважды стать матерью и сохранить такое сочное тело. Отреагировать на вопросы артистка не успела, ее опередила подруга Наталья Земцова.

"Не, это Зепюр рожала", – ехидно подсказала актриса.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Одни возмутились, что Зепюр тут вообще не при чем. Другие от души хохотали, расхваливая Наталью как отличную подругу и юмористку.

Напомним, отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в последнее время оставляют желать лучшего. После развода три года назад они какое-то время общались нормально, а потом начались конфликты. Последним стал иск на алименты, поданный Агатой на содержание их с Прилучным общих детей.

Впрочем, Муцениеце и раньше отзывалась о бывшем муже довольно нелестно, признаваясь, что поладить им не удается даже ради двоих общих детей. Агата жалуется, что ей трудно отдавать детей на полтора месяца. К тому же она теряет с ними связь, потому что отец то заберет телефон, то не оплатит связь.

Недавно Агата Муцениеце похвасталась идеальной фигурой, которую прекрасно оттеняло белоснежное белье.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей