Громкие слова подруги Муцениеце о Брутян вызвали скандал в Сети

Едким замечанием Наталья Земцова приложила супругу Прилучного, всполошив пользователей

Агату Муцениеце связывает близкая дружба с актрисой Натальей Земцовой. Звезды регулярно общаются и отмечаются друг у друга в социальных сетях. Недавно Земцова устроила переполох на странице подруги.

История началась с публикации довольно откровенной фотографии в блоге 34-летней Агаты. Восторженные подписчики застрочили комментарии с похвалой точеной фигуре и аппетитным формам артистки, весело сомневаясь, что Агата могла дважды стать матерью и сохранить такое сочное тело. Отреагировать на вопросы артистка не успела, ее опередила подруга Наталья Земцова.

"Не, это Зепюр рожала", – ехидно подсказала актриса.

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Одни возмутились, что Зепюр тут вообще не при чем. Другие от души хохотали, расхваливая Наталью как отличную подругу и юмористку.

Напомним, отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в последнее время оставляют желать лучшего. После развода три года назад они какое-то время общались нормально, а потом начались конфликты. Последним стал иск на алименты, поданный Агатой на содержание их с Прилучным общих детей.

Впрочем, Муцениеце и раньше отзывалась о бывшем муже довольно нелестно, признаваясь, что поладить им не удается даже ради двоих общих детей. Агата жалуется, что ей трудно отдавать детей на полтора месяца. К тому же она теряет с ними связь, потому что отец то заберет телефон, то не оплатит связь.

Недавно Агата Муцениеце похвасталась идеальной фигурой, которую прекрасно оттеняло белоснежное белье.

