Толкалина широко раздвинула ноги в нижнем белье – откровенное фото

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Актриса Любовь Толкалина опубликовала в своих соцсетях новую фотографию, на которой предстала в одном нижнем белье. Знаменитость показала откровенный внешний вид из-за неудачной позы для снимка.
На кадре Толкалина предстала в белом топе и трусах, а также с мокрыми волосами после недавней фотосессии. Она аккуратно села на пол, прижав ноги к телу. При этом некоторые показанные ею части тела стали выглядеть слишком вызывающе.
Тем не менее, несмотря на легкую откровенность фото, публика не стала критиковать знаменитость, поскольку многие давно привыкли к подобным выходкам с ее стороны.
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