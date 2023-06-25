Толкалина широко раздвинула ноги в нижнем белье – откровенное фото

Знаменитость показала лишнее

Актриса Любовь Толкалина опубликовала в своих соцсетях новую фотографию, на которой предстала в одном нижнем белье. Знаменитость показала откровенный внешний вид из-за неудачной позы для снимка.

На кадре Толкалина предстала в белом топе и трусах, а также с мокрыми волосами после недавней фотосессии. Она аккуратно села на пол, прижав ноги к телу. При этом некоторые показанные ею части тела стали выглядеть слишком вызывающе.

Тем не менее, несмотря на легкую откровенность фото, публика не стала критиковать знаменитость, поскольку многие давно привыкли к подобным выходкам с ее стороны.