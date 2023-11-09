Муцениеце публично подколола жену Прилучного за снимки с чужими детьми

А жена Прилучного не отреагировала на такой выпад

Агата Муцениеце устала терпеть прилюдные укоры в невнимании к собственным детям. Звезда записала видео, где объяснила, что происходит на самом деле.

После развода с Павлом Прилучным Агата не препятствовала общению отца с детьми и ссор между ними довольно долго не было. Тимофей и Мия живут с матерью, но с отцом проводят очень много времени и даже вместе летают на отдых. Зепюр Брутян, новая жена Прилучного, нашла общий язык с детьми мужа и прекрасно с ними общается. На ее личной странице в социальных сетях постоянно появляются фотографии и видео с детьми Агаты, из-за чего многие решили, что дети постоянно живут с отцом.

Устав от упреков в том, что она не проводит время с детьми, Муцениеце записала видео, на котором объяснила, что если она не выкладывает каждую минуту, проведенную с детьми, в Сеть, это не значит, что она с ними не общается.

Сейчас у Агаты весьма насыщенный период и она постоянно на съемках. Понятно, деньги молодой матери нужны, ведь одна школа стоит больше полутора миллионов рублей в год. Но тем не менее свободное время актриса старается тратить на детей.

К сожалению, из-за работы им приходится жить в городской квартире, но будь побольше времени, сказала Агата, они бы с радостью оставались в загородном доме. Но пока туда получается только ездить на выходные.

Подписчики посчитали, что таким видео Агата намекнула на активную пользовательницу соцсетей Зепюр Брутян, которая как раз постоянно выкладывает новые видео и фото с детьми бывшей жены ее мужа.

Напомним, недавно Агата Муцениеце похвасталась пополнением в семье и показала третьего "ребенка".

