Муцениеце резко помрачнела после вопроса о суде с Прилучным

Она наотрез отказалась продолжать обсуждение этой темы

Судебное разбирательство между экс-супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжается – актриса намерена "Расставить все точки над i" в вопросах совместно нажитого имущества и выписать бывшего мужа из загородного дома, который они приобрели за время брака. Несмотря на отнюдь не дружеское расставание пары, многие фанаты задаются вопросом о том, почему Муцениеце прибегла к таким радикальным мерам – именно она подала иск на Прилучного.

Недавно этот момент попыталась выяснить пресса, заметившая Муцениеце на премьере "Легенды о самбо" в московском кинотеатре "Октябрь". Как сообщает "Пятый канал", журналистка подошла к звезде "Закрытой школы" и спросила, почему разногласия между ней и бывшим супругом пришлось улаживать с помощью суда. По лицу Муцениеце сразу стало ясно, что отвечать она не намерена: актриса перестала улыбаться и ответила довольно резко.

"Нет! Не обсуждаем эту тему", – заявила артистка.

Напомним, развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного произошел в 2020-м году. Артистка утверждала, что бывший муж поднял на нее руку и выгнал ее из дома с детьми, будучи нетрезвым.