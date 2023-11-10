Суд поставил очередную точку в денежной войне между Муцениеце и Прилучным

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Агата Муцениеце выиграла очередной суд. Ей присудили половину издержек, потраченных на юристов при выселении из квартиры бывшего мужа.
Напомним, звездная пара прожила в браке девять лет, но три года назад актеры решили, что больше не хотят и не могут жить вместе и развелись. Поначалу все было гладко, экс-супруги мирно общались. Судебная война между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным разразилась не сразу после их развода, но зато бурно и с фейерверками. Поклонники звездной некогда семьи не успевают считать иски, которые актриса выстреливает в адрес экс-супруга.
Так, в апреле Прилучный потерял регистрацию в московской квартире Агаты. Не удовлетворившись изгнанием бывшего мужа, Муцениеце подала на него в суд с требованием компенсировать ей затраты на юристов. В итоге иск удовлетворили, но наполовину: из 51 тысячи рублей актриса получит 26,5 тысяч.
Однако претензии Агаты к бывшему мужу далеко не исчерпываются судебными издержками. Например, она подала иск об увеличении суммы алиментов на их общих с Павлом детей, десятилетнего Тимофея и семилетнюю Мию, потому что расходы на содержание детей превышают размер выплачиваемых отцом денег.
Напомним, ранее Муцениете публично подколола новую жену своего экс-мужа за постоянные снимки со своими детьми.
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