Суд поставил очередную точку в денежной войне между Муцениеце и Прилучным

Актеру присудили выплатить бывшей супруге половину суммы, затраченной на судебные издержки

Агата Муцениеце выиграла очередной суд. Ей присудили половину издержек, потраченных на юристов при выселении из квартиры бывшего мужа.



Напомним, звездная пара прожила в браке девять лет, но три года назад актеры решили, что больше не хотят и не могут жить вместе и развелись. Поначалу все было гладко, экс-супруги мирно общались. Судебная война между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным разразилась не сразу после их развода, но зато бурно и с фейерверками. Поклонники звездной некогда семьи не успевают считать иски, которые актриса выстреливает в адрес экс-супруга.

Так, в апреле Прилучный потерял регистрацию в московской квартире Агаты. Не удовлетворившись изгнанием бывшего мужа, Муцениеце подала на него в суд с требованием компенсировать ей затраты на юристов. В итоге иск удовлетворили, но наполовину: из 51 тысячи рублей актриса получит 26,5 тысяч.

Однако претензии Агаты к бывшему мужу далеко не исчерпываются судебными издержками. Например, она подала иск об увеличении суммы алиментов на их общих с Павлом детей, десятилетнего Тимофея и семилетнюю Мию, потому что расходы на содержание детей превышают размер выплачиваемых отцом денег.

Напомним, ранее Муцениете публично подколола новую жену своего экс-мужа за постоянные снимки со своими детьми.

