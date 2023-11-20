Прилучный ответил желающей увезти детей в Латвию Муцениеце

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Пару дней назад оказалось, что Агата Муцениеце желает вернуться в Латвию – однако с детьми. Экс-супруг Павел Прилучный прокомментировал желание бывшей.
До этого Агата утверждала о запланированной на конец месяца поездке в родную страну для того, чтобы сделать паспорт сыну Тимофею. Отправиться в Латвию придется на машине, что сильно расстраивает актрису – иных маршрутов ведь и нет. Придется потратить на поездку целых десять часов.
Прилучный, узнав о планах Агаты, сообщил журналистам, что никто его не предупреждал об этом. И действующее законодательство, с его слов, запрещает бывшей супруге вывозить детей из России без согласия отца, не лишенного родительских прав.
Поэтому, пишет "Стархит", Муцениеце потребуется заручиться согласием актера с нотариальным согласием бывшего мужа.
Напомним, пара развелась в 2020 году. Однако в суде бывшие до сих пор выясняют отношения. Агата продолжает всячески задевать Павла в социальных сетях, утверждая, что не может дождаться от того никакой финансовой помощи для детей – к примеру, сама платит за школу Тимофея. Прилучный же оставляет без комментариев выпады актрисы.
А ранее мы подробно рассказывали о финансовых невзгодах Муцениеце, которая успела выписать из квартиры бывшего мужа.
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