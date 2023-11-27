Актриса и прежде далеко не всегда советовалась с супругом в глобальных вопросах

Как известно, детство 34-летней актрисы и модели Агаты Муцениеце прошло в Латвии, а в России она стала жить с 2008 года. С 2011 по 2020 год артистка состояла в браке с Павлом Прилучным, с которым судьба свела ее на съемках "Закрытой школы". Они воспитывали двух детей – сына Тимофея и дочь Милу.

Однако в последние годы отношения бывших супругов совсем испортились: Муцениеце продолжает обвинять его в эпизоде домашнего насилия и пытается отсудить часть недвижимости. Этими вопросами разногласия супругов не ограничиваются: теперь модель хочет вернуться на родину вместе с детьми – независимо от желания самого Прилучного.

Очевидно, воплотить свою идею ей удалось: Муцениеце забрала детей и уехала из России после перепалки с Прилучным. О путешествии свидетельствует и подпись на фото в соцсетях: "Наши каникулы в Прибалтике начались".

Как отмечают СМИ, Муцениеце давно планировала этот отпуск вместе с детьми, но целью может быть не только отдых: ранее актриса не раз заявляла, что хочет оформить латвийский паспорт десятилетнему Тимофею, а позже – и Мии, когда та подрастет.

Сам Прилучный говорил, что без его согласия увезти детей она не сможет. Как в итоге решился вопрос неизвестно – дал ли артист разрешение, либо Муцениеце смогла сделать это другим способом.

Ранее Муцениеце резко помрачнела после вопроса о суде с Прилучным