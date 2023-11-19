В Сети призвали забрать детей у Муцениеце из-за скандального ролика с актрисой

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Агата Муцениеце вновь оскандалилась перед дорогими подписчиками в социальных сетях: актриса выложила в Сеть ролик, собравший сотни негативных комментариев. Красотке всего-то стоило выложить пародию на известных всем мамочек, которые заставляют своих чад давить улыбку перед камерой и принимать участие в рекламных роликах.
Сама Агата, конечно, предупредила публику, что ролик с ее детьми претендует исключительно на юмор. Однако делу это не сильно помогло. В Сети не стали оценивать юмор актрисы – вместе этого обрушились на нее с критикой.
А многие, между прочим, решили, что Тимофею и Мии нужно проводить больше времени не с матерью, а с отцом Павлом Прилучным и его супругой Зепюр Брутян.
"Не смешно, Агата! Отталкивает такое поведение!", "Детям с папой лучше. Понимаю Прилучного", "Павел в курсе участия детей?" – пишут в комментариях.
Кстати, кое-кто и вовсе написал, что дети Агаты "хотят к Зиппи".
Вспомнили и недавние выпады Муцениеце в сторону Брутян за ролики с детьми Павла. Мол, родная мать решила от нее не отставать.
Кстати, Агата ранее упрекнула Павла, заявив, что ей самой пришлось платить за учебу Тимофея.
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