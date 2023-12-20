Муцениеце показала скромное жилье мамы и опровергла слухи о переезде

Актриса возмутилась тем, какие "небылицы" сочиняет про нее общественность

Недавно популярная актриса Агата Муцениеце посетила Ригу, где живет ее мама Нонна Николаевна. В своем блоге звезда продемонстрировала небольшую кухню в квартире родственницы, отметив, что там не помешал бы ремонт. Однако сама мама переезжать или менять обстановку не желает.

Визит 34-летней артистки в Латвию вызвал немало слухов в Сети о якобы ее переезде из России. Однако Агата опровергла эти сплетни, подчеркнув, что приехала просто навестить маму и оформить новые документы.

"Хватит сочинять про нас небылицы!", – возмутилась Муцениеце, обращаясь к зрителям в своем блоге.

Кстати, несмотря на развод с Павлом Прилучным, у нее сохранились теплые отношения с его мамой. Сама актриса, кажется, даже испытывает гордость по этому поводу. В одном из интервью она отмечала, что расстаться с мужем можно по-разному, но сохранить хорошее общение со свекровью – настоящий талант, который дорогого стоит.

Ранее уехавшей из России Муцениеце пришлось объясняться на границе.