Внешность у Муцениеце "более благородна": косметолог сравнила Агату с Брутян

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Бывшей спутницей жизни харизматичного Павла Прилучного была его коллега по "Закрытой школе" Агата Муцениеце, подарившая бывшему возлюбленному сына Тимофея и дочку Мию. Однако пара не смогла спасти брак, и звезды расстались. Спустя время Павел встретил счастье с Зепюр Брутян, с которой он впервые увиделся во время работы в сериале "В клетке".
Косметолог, доктор эстетической медицины Наталья Михайлова, сравнившая внешность прошлой и нынешней супруг Павла, отметила, что Зепюр, по всей вероятности, делала филеры для изменения формы лица. У Брутян увеличен подбородок. Красавица пыталась сделать треугольный овал – что у нее, между прочим, весьма хорошо вышло.
Специалист также обратила внимание на сделанные скулы и подколотые губы супруги Павла. Впрочем, сама Брутян не давала на этот счет никаких комментариев.
"Мне кажется, заметно, что подбородок не естественной формы. В данной ситуации видно, что он сделан", – высказалась косметолог.
А вот экс-супруга Павла, на взгляд косметолога, выглядит куда "более естественно и благородно". Ни к каким пластическим изменениям она не прибегала – соблюдала лишь базовые процедуры по уходу за лицом.
"Если что-то и было сделано, то этого не видно. Может только губы, но только для поддержания формы", – заключила Михайлова.
Кстати, не так давно Агата призналась, что до встречи с Павлом и подумать не могла, что найдется мужчина, которому она подарит двоих детей.
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