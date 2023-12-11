Внешность у Муцениеце "более благородна": косметолог сравнила Агату с Брутян

Доктор эстетической медицины рассказала, на какие "уколы красоты" пошла вторая супруга Прилучного

Бывшей спутницей жизни харизматичного Павла Прилучного была его коллега по "Закрытой школе" Агата Муцениеце, подарившая бывшему возлюбленному сына Тимофея и дочку Мию. Однако пара не смогла спасти брак, и звезды расстались. Спустя время Павел встретил счастье с Зепюр Брутян, с которой он впервые увиделся во время работы в сериале "В клетке".



Косметолог, доктор эстетической медицины Наталья Михайлова, сравнившая внешность прошлой и нынешней супруг Павла, отметила, что Зепюр, по всей вероятности, делала филеры для изменения формы лица. У Брутян увеличен подбородок. Красавица пыталась сделать треугольный овал – что у нее, между прочим, весьма хорошо вышло.

Специалист также обратила внимание на сделанные скулы и подколотые губы супруги Павла. Впрочем, сама Брутян не давала на этот счет никаких комментариев.

"Мне кажется, заметно, что подбородок не естественной формы. В данной ситуации видно, что он сделан", – высказалась косметолог.

А вот экс-супруга Павла, на взгляд косметолога, выглядит куда "более естественно и благородно". Ни к каким пластическим изменениям она не прибегала – соблюдала лишь базовые процедуры по уходу за лицом.

"Если что-то и было сделано, то этого не видно. Может только губы, но только для поддержания формы", – заключила Михайлова.

Кстати, не так давно Агата призналась, что до встречи с Павлом и подумать не могла, что найдется мужчина, которому она подарит двоих детей.