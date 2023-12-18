Уехавшей из России Муцениеце пришлось писать объясняться на границе

Актриса рассказала, какие проблемы поджидали ее во время поездки домой

Не так давно Агата Муцениеце вместе с детьми проведала родных в Латвии. А перед тем звезда сильно переживала, что ее могут не пустить в родную страну. По счастью, все обошлось. В Риге Муцениеце встретилась с родственниками, по которым сильно скучала.

При пересечении границы, признается Муцениеце, приходилось сильно рисковать. У сына Тимофея был просроченный паспорт. Однако отменять поездку уже было поздно – да и Агата на это не согласилась. Все в итоге обошлось предупреждением.

Агата приехала в Латвию не только ради встречи с родными, но и для того, чтобы продлить тут свои водительские права. Российского удостоверения у нее до сих пор нет.

"Вот поэтому мы приехали в Ригу. И хватит сочинять про нас небылицы!" – высказалась Агата, прояснив все злопыхателям, которые утверждали, что звезда "Папиных дочек" решила оставить Россию.

До этого утверждалось, что на деле актриса решила оформить гражданство Латвии для своих детей. Однако на деле Агата с давних пор планировала поездку домой с сыном и дочкой. Кстати, на слухи о желании бывшей сделать паспорта другой страны детям реагировал ранее и Павел Прилучный.