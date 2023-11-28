Зепюр Брутян склонилась перед самой главной женщиной в жизни мужа

Зепюр Брутян склонилась перед самой главной женщиной в жизни мужа
Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Актриса поздравила с праздником родительницу любимого супруга

Актриса Зепюр Брутян отметила праздник матерей рассказом о своих отношениях со свекровью. В своем личном блоге молодая женщина теплыми словами поздравила с Днем матери ту женщину, что родила ее мужа. Также Брутян выложила видео нежных игр Любови Юрьевны с внуком.

"Спасибо, что вы у нас есть!", – поздравляла свекровь Зепюр.

Помимо поздравлений, актриса и молодая жена Зепюр Брутян прилюдно и очень искренне поблагодарила маму своего любимого супруга за то, что та родила и вырастила такого замечательного сына.

Напомним, актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мужем и женой в мае 2022 года, а в апреле 2023-го у них родился сын Микаэль. Молодая мать постоянно выкладывает на своей странице фотографии и видео, рассказывающие о материнских буднях. За это ее не любит бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце, едко комментирующая привычку Брутян постить каждый шаг в материнстве.

Ранее мы писали, что Зепюр Брутян показала свою точеную фигуру и аппетитную грудь в глубоком декольте, доказывая, что и после родов женщина может выглядеть сексуально.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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