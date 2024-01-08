Обиженная Агата Муцениеце рассказала об упущенных возможностях и проектах

Обиженная Агата Муцениеце рассказала об упущенных возможностях и проектах
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Актриса призналась, что нередко понравившаяся ей роль достается коллегам, несмотря на пройденные кинопробы

Агата Муцениеце – популярная и известная актриса. Проблем с востребованностью у нее тоже нет. В течение 2023 года на экраны вышло больше десятка фильмов с ней, причем в основном она играла главные роли. Однако звезда обижена на проекты, не доставшиеся ей.

Муцениеце посетовала, что нередко, несмотря на удачно пройденные кинопробы, роль проходит мимо и персонажа играет другая актриса.

"Все снимают своих жен, мне это надоело. А еще любовниц, сестер", – шутливо возмущалась актриса.

Агата рассказала, что очень хотела сыграть в сериале про маньяка Сергея Головкина. Однако в итоге для съемок выбрали совершенно другую артистку. Муцениеце уверена, что она справилась бы с персонажем куда лучше сыгравшей в фильме Саши Бортич.

Не повезло экс-супруге Павла Прилучного и с ролью в сериале "Госпожа". Она тоже прошла пробы и была уверена в успехе, однако сыграла в киноленте Сабина Ахметова. От обиды Муцениеце даже не стала смотреть сериал, когда тот вышел.

Ранее мы рассказывали, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный временно прервали битву за алименты и встретились на утреннике общей дочери.

Источник: Youtube-шоу " СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА" ✓ Надежный источник
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