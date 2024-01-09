Агата Муцениеце рассказала о жертвах ради худого тела

Актриса всегда в хорошей форме

Агата Муцениеце отметила Новый год в кругу детей. Своим подписчикам актриса сообщила, что ее планы на праздник — есть много и вкусно. Гастрономическим утехам звезда "Закрытой школы" отдавалась ровно один вечер, а через несколько дней вернулась к серьезным тренировкам.

Агата рассказала, что ради красивого подтянутого тела вынуждена посещать спортзал постоянно. На слова хейтеров об удачных генах звезда только смеется. Ведь похвастаться мама двоих детей может не только худощавым телом, но и мускулатурой.

"Сказать, что я чувствую себя героем, – ничего не сказать. Моя первая тренировка в этом году. Мне кажется, сразу видно результат", — передает слова звезды "Пятый канал".

А недавно Агата поделилась еще одним видео, которое подтверждает ее слова — звезда действительно не покладая рук трудится в тренажерном зале. На ролике актриса бежит по песчаному пляжу в обворожительном купальнике. Однако в комментариях на одежду никто не обратил внимание, все обсуждают потрясающие формы 34-летней звезды.

После Нового года Агата Муцениеце отправилась в путешествие с друзьями. Дети проводят выходные с отцом Павлом Прилучным и его новой супругой на одном из курортов Дубая.

Ранее обиженная Муцениеце рассказала об упущенных возможностях и проектах.