Сбежавший в Европу Козловский лишился денег

Артист провалился в Германии

Актер театра и кино Данила Козловский всегда отличался оппозиционными взглядами, однако это не мешало ему зарабатывать деньги в России. После начала СВО артист выступил против решения главы государства, за что нарвался на волну народного гнева.

Под давлением общественности Данила Козловский решил покинуть родину. Так или иначе, карьера звезды в России пошла под откос. Однако и в Европе, куда спешно перебрался заслуженный артист РФ, ничего не получилось.

В какой-то момент актер плюнул и вернулся на заработки. Кстати, в России знаменитости даже пришлось судиться с общественниками, которые обвиняли его в дискредитации вооруженных сил.

Суд Данила Козловский выиграл, но всенародную славу так и не вернул. Недавно он давал в столичном клубе Noodome музыкальный спектакль Frank. Правда, выступать пришлось бесплатно.

Вот и в Европе зрители не хотят покупать билеты на его концерты. Русскоязычное жители Германии, а другие и не заинтересованы в российском актере, и вовсе иронизируют в социальных сетях, мол пусть и перед нами выступает бесплатно.

Продажи билетов застопорились и, видимо, артист лишился денег, на которые очень рассчитывал. Жители Германии не желают отдавать даже сорок евро, чтобы "насладиться" песнями Фрэнка Синатры в исполнении Данилы Козловского.

Кстати, ранее Василий Ливанов объяснил причину провала сбежавших из России звезд.