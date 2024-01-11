Сбежавший в Европу Козловский лишился денег

Сбежавший в Европу Козловский лишился денег
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист провалился в Германии

Актер театра и кино Данила Козловский всегда отличался оппозиционными взглядами, однако это не мешало ему зарабатывать деньги в России. После начала СВО артист выступил против решения главы государства, за что нарвался на волну народного гнева.

Под давлением общественности Данила Козловский решил покинуть родину. Так или иначе, карьера звезды в России пошла под откос. Однако и в Европе, куда спешно перебрался заслуженный артист РФ, ничего не получилось.

В какой-то момент актер плюнул и вернулся на заработки. Кстати, в России знаменитости даже пришлось судиться с общественниками, которые обвиняли его в дискредитации вооруженных сил.

Суд Данила Козловский выиграл, но всенародную славу так и не вернул. Недавно он давал в столичном клубе Noodome музыкальный спектакль Frank. Правда, выступать пришлось бесплатно.

Вот и в Европе зрители не хотят покупать билеты на его концерты. Русскоязычное жители Германии, а другие и не заинтересованы в российском актере, и вовсе иронизируют в социальных сетях, мол пусть и перед нами выступает бесплатно.

Продажи билетов застопорились и, видимо, артист лишился денег, на которые очень рассчитывал. Жители Германии не желают отдавать даже сорок евро, чтобы "насладиться" песнями Фрэнка Синатры в исполнении Данилы Козловского.

Кстати, ранее Василий Ливанов объяснил причину провала сбежавших из России звезд.

Источник: TVCenter ✓ Надежный источник
По теме

"Не верю, что превратился в подлеца": актер Белый* обратился к Хабенскому

Артист до сих пор уважает давнего коллегу

Кого из участников "голой вечеринки" могут отправить на фронт

Какое решение принял Филипп Киркоров?

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей