Сбежавший в Европу Козловский лишился денег

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Актер театра и кино Данила Козловский всегда отличался оппозиционными взглядами, однако это не мешало ему зарабатывать деньги в России. После начала СВО артист выступил против решения главы государства, за что нарвался на волну народного гнева.
Под давлением общественности Данила Козловский решил покинуть родину. Так или иначе, карьера звезды в России пошла под откос. Однако и в Европе, куда спешно перебрался заслуженный артист РФ, ничего не получилось.
В какой-то момент актер плюнул и вернулся на заработки. Кстати, в России знаменитости даже пришлось судиться с общественниками, которые обвиняли его в дискредитации вооруженных сил.
Суд Данила Козловский выиграл, но всенародную славу так и не вернул. Недавно он давал в столичном клубе Noodome музыкальный спектакль Frank. Правда, выступать пришлось бесплатно.
Вот и в Европе зрители не хотят покупать билеты на его концерты. Русскоязычное жители Германии, а другие и не заинтересованы в российском актере, и вовсе иронизируют в социальных сетях, мол пусть и перед нами выступает бесплатно.
Продажи билетов застопорились и, видимо, артист лишился денег, на которые очень рассчитывал. Жители Германии не желают отдавать даже сорок евро, чтобы "насладиться" песнями Фрэнка Синатры в исполнении Данилы Козловского.
Кстати, ранее Василий Ливанов объяснил причину провала сбежавших из России звезд.
Артист до сих пор уважает давнего коллегу