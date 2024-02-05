Симоньян рассказала британскому журналисту о лихих 90-х в России

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Известная российская журналистка Маргарита Симоньян рассказала британскому коллеге Стивену Розенбергу о том, как жила Россия в лихие девяностые годы. Речь об этом зашла после того, как британец поинтересовался, почему именно действующий руководитель страны Владимир Путин должен снова занять пост президента.
Отвечая журналисту, Симоньян вспомнила, что происходило в стране до того, как к власти пришел Владимир Путин. Маргарита назвала 1990-е временем "нищеты и безнадеги", отмечает телеканал "360". Тогда пенсии были минимальными, а даже на президентскую стипендию можно было купить лишь несколько дешевых обедов.
"Нас учили презирать самих себя, мое поколение этому учили, вдалбливали в нас", – приводит слова Симоньян информационный ресурс "Радио 1".
Журналистка напомнила, что в те времена Россию фактически охватила смута. Было очень много идей, посвященных дроблению страны. Сочи хотели отделиться от Краснодарского края, а сам регион хотел отделиться от всей страны. Ситуация начала стабилизироваться только с приходом к власти Владимира Путина.
К слову, недавно Маргарита Симоньян устроила мужу выволочку.
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