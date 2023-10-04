Симоньян жестко ответили на призыв устроить ядерный взрыв в России

Высказывание журналистки наделало много шума

Депутат Госдумы РФ Мария Прусакова жестко ответила на заявление Маргариты Симоньян, которая в последнем выпуске собственной передачи призвала взорвать термоядерную бомбу над Сибирью. Она указала, что жители региона восприняли такие слова как глубокое оскорбление.

Напомним, ранее главред RT заявила, что она "баба-дура" и не разбирается нормально в ядерных вопросах, но один знающий человек ей объяснил, что если взорвать ядерную бомбу, к примеру, над Сибирью, то ни к каким печальным последствиям это не приведет. Единственное, чего получится достигнуть – перестанут работать спутники и вся электроника. В этом Симоньян увидела большой плюс, поскольку больше ей не придется объяснять детям, почему им нельзя иметь гаджеты.

Прусакова указала, что человек подобного статуса не имеет право говорить подобное на большую аудиторию.

"Вы, как минимум, должны извиниться перед жителями всей Сибири и особенно перед теми, кто и сегодня на протяжени последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне", – сказала депутат.

Она подчеркнула, что "настоятельно рекомендует" Симоньян обсуждать вопросы, в которых она "баба-дура" и не разбирается, дома на кухне.

Сейчас в отношении журналистки в СК и полицию поступили заявления с просьбой проверить ее высказывания.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дом Симоньян.