В деле о покушении на Симоньян и Собчак оказалась замешана школьница

В деле о покушении на Симоньян и Собчак оказалась замешана школьница
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вскрылись новые подробности резонансного инцидента

В информационном пространстве появились весьма любопытные новости. Сообщается, что в резонансном деле о подготовке убийств знаменитых журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак была замешана молодая девушка.

По данным, которые оказались в распоряжении авторитетного издания "Коммерсантъ", речь идет о шестнадцатилетней школьнице, она стала новым фигурантом расследования. Сообщается, что для преступных действий неонацисты использовали юную барышню.

Так, девушка должна была знакомиться с мигрантами и заводить их в укромные места. Там участники бандформирования нападали на несчастных и причиняли им серьезный вред. Несовершеннолетняя особа поучаствовала в нескольких таких вылазках.

Позже видеоролики отправлялись в социальные сети. На такой канал преступников в Telegram обратили внимание украинские спецслужбы и поручили им за деньги начать следить за журналистками.

Скорее всего, малолетняя девица будет проходить как свидетель по делу о подготовке покушений. Пока ей не избрали меру пресечения.

Напомним, за голову двух журналисток украинцы обещали заплатить кругленькую сумму.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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