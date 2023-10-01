ВСУ атаковали дом Симоньян

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Минувшей ночью украинцы предприняли попытку атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Одним из направлений выбрали Краснодарский край в районе Адлера. Именно там находится дом, в котором раньше жила главред RT Маргарита Симоньян.
В своих соцсетях она сообщила, что ударный беспилотник удалось сбить в нескольких шагах здания – обломки приземлились прямо напротив него. По ее словам, в этом доме до сих пор живут ее родственники с маленькими детьми.
"Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее", – написала она.
Не исключено, что ВСУ специально хотели нанести удар по бывшему месту жительства Симоньян. Раньше беспилотники падали неподалеку от ее загородного дома в Подмосковье – журналистка публиковала фотографии поднимающегося темного дыма в небо после ликвидации устройства.
До этого украинская сторона уже предпринимала попытки покушения на российских журналистов, которые активно освещают проиходящее в зоне СВО.
Ранее Маргарита Симоньян двумя словами отреагировала на решение ситуации с Нагорным Карабахом.
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