В здании находились дети

Минувшей ночью украинцы предприняли попытку атаковать беспилотниками несколько российских регионов. Одним из направлений выбрали Краснодарский край в районе Адлера. Именно там находится дом, в котором раньше жила главред RT Маргарита Симоньян.

В своих соцсетях она сообщила, что ударный беспилотник удалось сбить в нескольких шагах здания – обломки приземлились прямо напротив него. По ее словам, в этом доме до сих пор живут ее родственники с маленькими детьми.

"Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее", – написала она.

Не исключено, что ВСУ специально хотели нанести удар по бывшему месту жительства Симоньян. Раньше беспилотники падали неподалеку от ее загородного дома в Подмосковье – журналистка публиковала фотографии поднимающегося темного дыма в небо после ликвидации устройства.

До этого украинская сторона уже предпринимала попытки покушения на российских журналистов, которые активно освещают проиходящее в зоне СВО.

Ранее Маргарита Симоньян двумя словами отреагировала на решение ситуации с Нагорным Карабахом.