"Никакой победы быть не может": Симоньян прервала молчание о мятеже

"Никакой победы быть не может": Симоньян прервала молчание о мятеже
Фото кадр Россия 1
Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария

Главред RT Маргарита Симоньян решила прокомментировать урегулирование ситуации с вагнеровцами в Ростове-на-Дону. Она выразила мнение, что все случилось по наиболее приемлемому сценарию, поскольку в противном случае было бы гораздо хуже.

Журналистка прикрепила к публикации видео из студии телеканала "Россия 1", где давала комментарий. В нем она высказалась о тех, кто недоволен надругательством над юридическими нормами. Симоньян заявила, что это не "заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы". И если в определенных ситуациях они перестают выполнять функцию защиты населения, то "идут лесом".

“Выбор был между плохим и чудовищным. Страшнее гражданского противостояния не может был ничего”, – заявила она.

По ее словам, любой нормальный человек не должен занимать ни позицию "белых", ни "красных". Напротив, он обязан не поддерживать гражданскую войну. Мир может быть только при войне с врагом, но когда сражаешься с братом, то "никакой победы быть не может ни у кого". 

Такую публикацию она оставила впервые с 23 июня. До этого, во время мятежа в Ростове-на-Дону, Маргарита Симоньян практически не давала публичных комментариев. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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