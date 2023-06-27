Симоньян уехала из Москвы незадолго до инцидента с "Вагнером"

Журналистка объяснила свое молчание о ситуации

Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что во время происходящих в России событий 24 июня была не в столице – она уехала из Москвы в Кострому, чтобы провести там выходные. Этим и было вызвано ее молчание о ситуации.

Симоньян рассказала в шоу у Владимира Соловьева, что в субботу она снимала свой проект "Россия-матушка". Вместе со своей съемочной группой она ходила на теплоходе по Волге, загорала на палубе.

"Мы возвращаемся, а в России-матушке вооруженный мятеж", – заявила журналистка.

По ее словам, она долго не верила в происходящее и думала, что это сон.

Ранее Симоньян высказалась об отказе от уголовного преследования Евгения Пригожина, заявив, что юридические нормы не являются "скрижалями Христовыми".