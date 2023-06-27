Симоньян уехала из Москвы незадолго до инцидента с "Вагнером"

Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что во время происходящих в России событий 24 июня была не в столице – она уехала из Москвы в Кострому, чтобы провести там выходные. Этим и было вызвано ее молчание о ситуации.
Симоньян рассказала в шоу у Владимира Соловьева, что в субботу она снимала свой проект "Россия-матушка". Вместе со своей съемочной группой она ходила на теплоходе по Волге, загорала на палубе.
"Мы возвращаемся, а в России-матушке вооруженный мятеж", – заявила журналистка.
По ее словам, она долго не верила в происходящее и думала, что это сон.
Ранее Симоньян высказалась об отказе от уголовного преследования Евгения Пригожина, заявив, что юридические нормы не являются "скрижалями Христовыми".
Приятными новостями поделились в Минтруде
Она уверенна, что России удалось избежать страшного сценария