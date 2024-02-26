Взятый в плен солдат ВСУ рассказал, как неделю ждал русских военных в Авдеевке

Украинский боец прятался в заброшенном доме

Младшего сержанта ВСУ Дмитрия Дядчука взяли в плен при освобождении Авдеевки. Военный рассказал, что неделю прятался в заброшенном доме и ждал, когда придут русские солдаты. По словам бойца, в горячую точку его привезли за неделю до штурма. Он не знал, куда едет. Руководство сообщило, что их доставят в "Донецкую область".

"Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим", — цитирует пленного телеканал RT.

Дмитрий рассказал, что приближаясь к "своим", он понял, что по нему стреляют ВСУ. Тогда сержант бросился в ближайший заброшенный дом, где провел неделю с ранением в ноге без еды и аптечки. Связи у солдата тоже не было. По словам Дядчука, им даже не сообщили, что делать при получении команды "отступать".

Солдат ВСУ сообщил, что все это время пил воду, найденную в доме, пока та не замерзла, тогда стало совсем тяжело, передает телеканал "360". А уже потом пришли российские военные. По словам Дядчука, он сам сдался зашедшим в дом бойцам армии РФ. В плен его взяли "красиво", рассказал Дмитрий: не били и сразу же оказали первую помощь.

Пленный сообщил, что их отступление было неорганизованным, запоздалым, и из-за этого многие погибли. Когда им дали команду отступать, большой части бригады уже не было в живых.

Министерство обороны сообщило, что во время освобождения Авдеевки сдались несколько десятков военных ВСУ. Все они находятся в тылу, в специальных центрах.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке были найдены следы грузинских боевиков.