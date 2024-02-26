Украинский военный неделю прятался от обстрелов ВСУ до прихода армии РФ

Взятый в плен солдат ВСУ рассказал, как неделю ждал русских военных в Авдеевке
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Украинский боец прятался в заброшенном доме

Младшего сержанта ВСУ Дмитрия Дядчука взяли в плен при освобождении Авдеевки. Военный рассказал, что неделю прятался в заброшенном доме и ждал, когда придут русские солдаты. По словам бойца, в горячую точку его привезли за неделю до штурма. Он не знал, куда едет. Руководство сообщило, что их доставят в "Донецкую область". 

"Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим",  —  цитирует пленного телеканал RT.

Дмитрий рассказал, что приближаясь к "своим", он понял, что по нему стреляют ВСУ. Тогда сержант бросился в ближайший заброшенный дом, где провел неделю с ранением в ноге без еды и аптечки. Связи у солдата тоже не было. По словам Дядчука, им даже не сообщили, что делать при получении команды "отступать".

Солдат ВСУ сообщил, что все это время пил воду, найденную в доме, пока та не замерзла, тогда стало совсем тяжело, передает телеканал "360". А уже потом пришли российские военные. По словам Дядчука, он сам сдался зашедшим в дом бойцам армии РФ. В плен его взяли "красиво", рассказал Дмитрий: не били и сразу же оказали первую помощь. 

Пленный сообщил, что их отступление было неорганизованным, запоздалым, и из-за этого многие погибли. Когда им дали команду отступать, большой части бригады уже не было в живых.

Министерство обороны сообщило, что во время освобождения Авдеевки сдались несколько десятков военных ВСУ. Все они находятся в тылу, в специальных центрах. 

Ранее сообщалось, что в Авдеевке были найдены следы грузинских боевиков. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
По теме

Замену не найдут: что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС РФ продолжают громить позиции противника

Зеленский сделал заявление об ударах ВСУ по России

Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей