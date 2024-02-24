Экс-агент ЦРУ заявил, что ВС РФ уничтожили элитных "азовцев"* в Авдеевке

Кого в Авдеевке уничтожили ВС РФ: "Их послал Сырский"
Фото: www.unsplash.com
Важную информацию раскрыли в США

Освобождение многострадальной Авдеевки стало очень значимым событием специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. В Соединенных Штатах Америки неожиданно решили раскрыть информацию о том, кто именно был уничтожен в этом городе.

Экс-работник Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн утверждает, что силами нашей армии были ликвидированы элитные боевики печально известного батальона "Азов"*. Кроме того, опытный разведчик заявил, что элита украинских головорезов была отправлена в Авдеевку тогдашним главкомом армии Украины Александром Сырским.

Макговерн пояснил, что Сырский принял соответствующее решение, как только увидел плачевное положение дел на украинских позициях в этом городе. Для усиления вояк он отправил туда элитных неонацистов. На боевиков сделали большую ставку, но они были ликвидированы еще на подлете.

"Что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили", – отметил специалист.

Он добавил, что освобождение Авдеевки играет огромную роль и фактически является прологом к полной победе российской армии над украинским противником, у которого не осталось шансов улучшить свое положение на фронте.

К слову, ранее сенатор Алексей Пушков с тревогой отреагировал на новое громкое заявление НАТО в отношении России.

*запрещенная в РФ террористическая организация.


Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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