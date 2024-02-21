В Польше пригрозили мерой фермеру, призвавшему Путина разобраться с Украиной

В Польше пригрозили мерой фермеру, призвавшему Путина разобраться с Украиной
Фото: freepik.com
Простестанты просят помощи у российского лидера

Протестанты из числа польских фермеров прибегли к новому приему: один из них прикрепил на свой трактор огромный баннер, на котором написал обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой решить с Брюсселем и Украиной.

"Разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями", – просит крестьянин. Впереди на тракторе прикреплен советский флаг.

Протестанту грозит уведомление на тему пропаганды "тоталитарного госстроя". Марцин Кервинский, руководитель МВД Польши, высказал подтверждение в мер в адрес фермера и подчеркнул, что никто не согласится с "преступными действиями". В ведомстве добавили, что правоохранительные органы "принимают меры против автора".

 Скандальный баннер, фото которого распространилось в Интернете, был немедленно удален. Полиция и прокуратура принимают меры против ее автора 

Напомним, не так давно фермеры Польши начали забастовку на пропускных пунктах границы с Украиной. Они перекрыли дорогу, протестуя против импорта зерна из соседней страны. Кроме того, постоянно слышны призывы прекратить нелегальные поставки с Украины. Подобные акции протеста сейчас идут в нескольких районах страны.

Ранее "Утро.ру" приводили мнение бывшего премьера Польши Лешека Миллера, считающего, что членство Украины в ЕС нанесет удар по фермерам Польши.

Источник: Wyborcza ✓ Надежный источник
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