В Польше пригрозили мерой фермеру, призвавшему Путина разобраться с Украиной

Простестанты просят помощи у российского лидера

Протестанты из числа польских фермеров прибегли к новому приему: один из них прикрепил на свой трактор огромный баннер, на котором написал обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой решить с Брюсселем и Украиной.

"Разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями", – просит крестьянин. Впереди на тракторе прикреплен советский флаг.



Протестанту грозит уведомление на тему пропаганды "тоталитарного госстроя". Марцин Кервинский, руководитель МВД Польши, высказал подтверждение в мер в адрес фермера и подчеркнул, что никто не согласится с "преступными действиями". В ведомстве добавили, что правоохранительные органы "принимают меры против автора".

Скандальный баннер, фото которого распространилось в Интернете, был немедленно удален. Полиция и прокуратура принимают меры против ее автора



Напомним, не так давно фермеры Польши начали забастовку на пропускных пунктах границы с Украиной. Они перекрыли дорогу, протестуя против импорта зерна из соседней страны. Кроме того, постоянно слышны призывы прекратить нелегальные поставки с Украины. Подобные акции протеста сейчас идут в нескольких районах страны.

Ранее "Утро.ру" приводили мнение бывшего премьера Польши Лешека Миллера, считающего, что членство Украины в ЕС нанесет удар по фермерам Польши.