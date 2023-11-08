Едкая шутка украинских артистов про русский язык закончилась скандалом в Польше

Едкая шутка украинских артистов про русский язык закончилась скандалом в Польше
Болтливых украинцев поставили на место

С некоторых пор представители украинского государства считают себя неприкосновенными и часто позволяют себе весьма дерзкие заявления. Так, популярная украинская рок-группа "Пошлая Молли" посчитала уместным пошутить над русским языком и поляками. Однако дерзкие слова закончились скандалом.

Так, фронтмен музыкального коллектива Кирилл Бледный в социальных сетях заявил, что испытывает бешенство, когда слышит непонятный польский язык. Он предложил стране стать частью Российской империи и начать разговаривать на "нормальном русском языке", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как известно, русофобские настроения в Польше цветут буйным цветом. Так что такие дерзкие слова украинца не остались незамеченными. Польша строго наказала болтуна, отменив на территории республики гастроли популярного рок-коллектива. "Пошлая Молли" должна была дать пять концертов в Польше, однако они не состоятся.

Бледный пытался оправдаться за свое неосторожное высказывание в социальных сетях, однако пользователи интернета оказались непреклонными, они потребовали отменить гастроли, что и произошло.

К слову, недавно жительница Польши пришла в ужас из-за русских Египте.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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