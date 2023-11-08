Болтливых украинцев поставили на место

С некоторых пор представители украинского государства считают себя неприкосновенными и часто позволяют себе весьма дерзкие заявления. Так, популярная украинская рок-группа "Пошлая Молли" посчитала уместным пошутить над русским языком и поляками. Однако дерзкие слова закончились скандалом.



Так, фронтмен музыкального коллектива Кирилл Бледный в социальных сетях заявил, что испытывает бешенство, когда слышит непонятный польский язык. Он предложил стране стать частью Российской империи и начать разговаривать на "нормальном русском языке", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как известно, русофобские настроения в Польше цветут буйным цветом. Так что такие дерзкие слова украинца не остались незамеченными. Польша строго наказала болтуна, отменив на территории республики гастроли популярного рок-коллектива. "Пошлая Молли" должна была дать пять концертов в Польше, однако они не состоятся.



Бледный пытался оправдаться за свое неосторожное высказывание в социальных сетях, однако пользователи интернета оказались непреклонными, они потребовали отменить гастроли, что и произошло.



К слову, недавно жительница Польши пришла в ужас из-за русских Египте.

