Жительница Польши пришла в ужас из-за русских в Египте: "Я сломалась"

Жительница Польши пришла в ужас из-за русских в Египте: "Я сломалась"
Фото: www.unsplash.com
Европейка составила целое послание с описанием страданий

Западная пресса кормит своих сограждан россказнями о том, что Россия находится в ужасном кризисе, а жители нашей страны вынуждены терпеть страшные лишения. Однако, несмотря на тяжелые времена, россияне успешно адаптируются к изменившимся условиям, стараются жить на полную и много путешествуют. Так, жительница Польши пришла в ужас, когда встретилась с россиянами на популярном египетском курорте.

Надо полагать, полька была убеждена, что благодаря слаженной работе западных пропагандистов россиян уже везде ненавидят и никуда не пускают. Однако египтяне всегда с большой симпатией относились к щедрым русским туристам. А для жителей России этот курорт – отличная возможность отдохнуть на море.

Жительница Польши была в ужасе от расслабленного и радостного настроения отдыхающих россиян. При этом больше всего ее возмутило, что и ее египтяне приняли за русскую. С женщиной пытались разговаривать на нашем языке и давали рекламки с информацией на русском.

"Тогда я сломалась. Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию", – делится своими страданиями несчастная.

Гостья из Польши заявила, что была в ужасе от того, что ей пришлось жить бок о бок с русскими.

К слову, ранее странное поведение жителей Таджикистана шокировало туриста из России.

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
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