"У меня душа русская": польский фермер обрадовался получению гражданства РФ

Указом президента РФ бывший польский подданный Роман Романовски официально стал россиянином

Президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому работающий в Калининградской области фермер отныне имеет паспорт России. Радости новоявленного россиянина нет конца. По словам самого фермера, он долго ждал и теперь благодарен Путину.

"У меня душа русская. Меня всегда интересовала история России", – отметил новоиспеченный гражданин.

Фермер заметил, что о своих далеких предках знает еще по тем годам, когда Речь Посполитая считалась частью Российской империи. В семье знали, что прабабушка русская, а прадед имел высокий чин в армии. Дела в России Роман ведет больше тридцати лет. Изначально занимался торговлей, а со временем перешел на фермерское хозяйство.

И за восемь лет "Романовски агро" быстро вышла на лидирующие позиции региона. Свыше десяти тысяч гектаров земли засеяно сельскохозяйственными культурами. Работают в компании исключительно обладатели российского гражданства, причем фермер очень требователен к качеству труда.

Власти Калининградской области поздравили нового гражданина страны и выразили надежду, что и дальше он продолжит работать на благо региона.

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