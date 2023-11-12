Получившая иностранное гражданство актриса возвращается в Россию

Знаменитость выступила с заявлением

Актриса Ольга Кузьмина полюбилась зрителю по своей роли в сериале "Кухня". Знаменитость предстала в образе доброй и наивной девушки, которая сразу получила массовую симпатию со стороны аудитории. Но наибольшую популярность ей принесла работа над фильмом "Чебурашка", в котором она озвучила главного персонажа.

После февральских событий прошлого года Кузьмина осталась в России и продолжила работу в стране. Никаких высказываний по поводу политики она не делала, предпочитая строить собственное семейное счастье. Стало известно, что в прошлом году артистка с супругом стали ждать прибавления, но рожать в России они отказались.

Выбор пары пал на Аргентину – популярное направление у беременных россиянок, которые хотят получить иностранное гражданство. Документ выдается ребенку по праву рождения, и вместе с этим аргентинский паспорт могут заиметь родители и другие члены семьи. Официально Кузьмина не подтверждала, что это стало причиной их поездки, но и не опровергала сведения.

В октябре артистка стала матерью во второй раз. После родов супруги остались в Аргентине еще на месяц, чтобы новорожденная адаптировалась к этому миру. И теперь после всего пути артистка снова возвращается в Россию, хотя и признается, что за это время успела проникнуться трепетными чувствами к другому государству.

"Пытаюсь запомнить все, что с нами происходило и происходит. Ведь скоро мы приедем домой. И все это останется в воспоминаниях", – написала она в соцсетях.

Изначально после отъезда из России Ольга Кузьмина соощала, что обязательно вернется назад. В стране у нее остались дом и работа, бросать которые знаменитость не готова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о знаменитостях, которые покинули Россию в сентябре.