Внезапный отъезд звезды "Кухни" из России привел к грандиозному скандалу

Беременную артистку заподозрили во лжи

36-летняя актриса Ольга Кузьмина, которая стала звездой благодаря "Ералашу" и сыграла одну из главных ролей в сериале "Кухня", внезапно покинула Россию, о чем сообщила подписчикам в популярной социальной сети. Артистка призналась, что поездка стала для нее сюрпризом. Якобы путешествие для нее организовал супруг Евгений Апанасевич.

По словам Кузьминой, она до последнего момента не знала, что отправляется в Аргентину. Актрисе и ее мужу пришлось преодолеть 15-часовой перелет с пересадкой в Эфиопии.

Но интернет-пользователи не смогли порадоваться за Ольгу. Они заподозрили артистку во лжи. Дело в том, что россияне помнят: Кузьмина находится на последнем сроке беременности, поэтому родить ребенка она может уже в Аргентине. По мнению некоторых поклонников звезды, та хочет обзавестись гражданством южноамериканской страны.

По местным законам, если иностранка рождает в стране ребенка, значит, он становится гражданином Аргентины. Родители малыша могут претендовать на ПМЖ, а через несколько лет – оформить гражданство. Действительно ли Ольга рассчитывает на это, неясно, но ярых патриотов уже не остановить. Они устроили скандал, поделившись в Сети своим возмущением.

"Как это она не знала, куда летит? Без разрешения врача что ли?", "Ладно, своим здоровьем рискует, но жизнью ребенка – и все ради двойного гражданства", Какое лицемерие – держать всех за дураков", – цитирует пользователей Сети "Комсомольская правда".

Напомним, Ольга Кузмина озвучила для фильма "Чебурашка" (2022) главного героя. Эта кинокартина стала самой кассовой в России. Подробнее об этом писало "Утро.ру".