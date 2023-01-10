"Чебурашка" собрал рекордную кассу за всю историю российского проката

Популярный советский персонаж пришелся по душе россиянам

В новогодние праздники в отечественных кинотеатрах активно крутили новую киноленту "Чебурашка". Стоит отметить, что новинка кинематографа вызвала огромный интерес у российских зрителей.



В итоге фильм про необыкновенного и очаровательного зверька стал самой кассовой кинолентой за всю историю российского кинематографа, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сообщается, что киноновинка уже успела заработать астрономическую сумму, превышающую 3 миллиарда рублей.

Россияне ходят на "Чебурашку" целыми семьями. В сложный во многих сферах период добрый фильм стал настоящей отдушиной для жителей нашей страны.