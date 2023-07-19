"Я - легенда": плюнувшая в Россию Исинбаева угодила в новый скандал

"Я - легенда": плюнувшая в Россию Исинбаева угодила в новый скандал
Елена Исинбаева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Спортсменка взбесила соотечественников

Недавно олимпийская чемпионка угодила в очень неприятную ситуацию. Сначала поползли слухи о том, что спортсменка покинула Россию и обосновалась в Испании. Местные СМИ стали распространять информацию о том, что Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова.

Журналисты в данной статье уделили особое внимание тому, что легкоатлетка когда-то получила звание майора. Авторам было не понятно, как спортсменка могла перебраться в страну, официально входящую в список "недружественных государств". На это фоне в МОК началась проверка на предмет нарушения ею правил членства. 

Елена Исинбаева не смогла молчать и опубликовала в соцсетях длинный пост, в котором разобрала все пункты разгромной статьи. Она назвала себя "легендой мировой атлетики" и "человеком мира". А что касается звания майора, то его она причислила к "номинальным". Это не на шутку возмутило соотечественников, которые посчитали высказывания спортсменки плевком в Россию, которая ранее назвала себя "легендой мировой атлетики" в одном из постов.

если за рубежом пост Елене Исинбаевой пошел на пользу, ведь в МОК заявили, что отстранять ее от работы не будут, то в некоторых субъектах РФ началась ее ликвидация. Телеканал "360" сообщает, что в Республике Дагестан намерены переименовать стадион, названный в ее честь. 

"Последние заявления спортсменки – для нас серьезный сигнал", – высказался о Елене Исинбаевой глава Республики Сергей Меликов.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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