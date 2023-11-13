Илзе Лиепу могут лишить литовского гражданства за поддержку в адрес Путина

Над симпатизирующей РФ звезда дома сгущаются тучи

Еще у одной гражданки Литвы могут отобрать паспорт. На сей раз в зону внимания литовских спецслужб попала балерина Илзе Лиепа.

Артистка оказалась под шквальным огнем критики из-за одобрения политики России. Теперь за "дискредитацию государства" она может лишиться одного из двух "главных документов".

Спецслужбы Литвы уже потребовали оценку словам балерины. И если соответствующие инстанции в итоге установят, что речи танцовщицы угрожают национальной безопасности, руководитель страны получит ходатайство о лишении артистки гражданства страны.

Илзе Лиепа в ноябре 2022 года в интервью каналу "Эмпатия Манучи" высказала теплые слова в адрес ВС РФ. Также она заговорила о доверии к главе России Владимиру Путину и призналась, что испытывает неловкость за Украину и Прибалтику, которые сносят "неугодные" памятники.

Напомним, Илзе Лиепа – дочь латвийского балетмейстера Мариса Лиепы. Она является гражданкой двух стран, России и Литвы. Причем паспорт последней ей дали в качестве исключения в 2000 году за многолетнюю совместную работу с Пятрасом Скирмантасом.

Ранее мы писали, что за то же самое "преступление" гражданство прибалтийской страны уже потеряла фигуристка Маргарита Дробязко. Спортсменка не смирилась и подала в суд.

