Илзе Лиепу могут лишить литовского гражданства за поддержку в адрес Путина

Балерину Лиепу могут лишить литовского гражданства за поддержку в адрес Путина
Илзе Лиепа. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look globallookpress.com
Над симпатизирующей РФ звезда дома сгущаются тучи

Еще у одной гражданки Литвы могут отобрать паспорт. На сей раз в зону внимания литовских спецслужб попала  балерина Илзе Лиепа.

Артистка оказалась под шквальным огнем критики из-за одобрения политики России. Теперь за "дискредитацию государства" она может лишиться одного из двух "главных документов".

Спецслужбы Литвы уже потребовали оценку словам балерины. И если соответствующие инстанции в итоге установят, что речи танцовщицы угрожают национальной безопасности, руководитель страны получит ходатайство о лишении артистки гражданства страны.

Илзе Лиепа в ноябре 2022 года в интервью каналу "Эмпатия Манучи" высказала теплые слова в адрес ВС РФ. Также она заговорила о доверии к главе России Владимиру Путину и призналась, что испытывает неловкость за Украину и Прибалтику, которые сносят "неугодные" памятники.

Напомним, Илзе Лиепа – дочь латвийского балетмейстера Мариса Лиепы. Она является гражданкой двух стран, России и Литвы. Причем паспорт последней ей дали в качестве исключения в 2000 году за многолетнюю совместную работу с Пятрасом Скирмантасом.

Ранее мы писали, что за то же самое "преступление" гражданство прибалтийской страны уже потеряла фигуристка Маргарита Дробязко. Спортсменка не смирилась и подала в суд.

Источник: Агентство Baltic News Service ✓ Надежный источник
По теме

"Шерлок Холмс" Ливанов жестко врезал Пугачевой: "Это мусор!"

Легендарный советский артист не стал стесняться в выражениях

Миллионы россиян столкнулись со сбоем в работе онлайн-банка: что произошло

О причинах произошедшего в кредитной организации умалчивают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей