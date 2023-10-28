Сразу несколько знаменитостей лишились российского гражданства

Количество человек в списке растет

Некоторое время назад в России был принят указ, согласно которому у российских граждан могут отбирать паспорт за нарушение определенных законов. Всего в перечне порядка 60 статей, часть из которых касается критики специальной военной операции. Мера затронет только тех людей, кто получил документ на основании международного договора. В остальных случаях лишать гражданства не будут. "Утро.ру" рассказывает, кого уже коснулась эта норма, и о тех, кто принял решение отказаться от паспорта РФ самостоятельно.

Первой в списке оказалась бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Телеведущий Андрей Норкин рассказывал, что после всех заявлений звезды о России в ее отношении была проведена проверка. Выяснилось, что она не подала все необходимые заявления на получение паспорта, поэтому документ ей выдали незаконно. Это, по его словам, касается и Лободы.

Несколько лет назад гражданства России лишили Демьяна Кудрявцева, бывшего управляющего активами Березовского. Сейчас он тоже занимает резкую позицию в отношении происходящего на Украине и имеет паспорт Израиля.

СМИ сообщали, что по своей воле от российского гражданства отказались бывший солист группы "На-На" Владимир Асимов, который стал резидентом Испании, сценарист фильма "Утомленные солнцем" Рустам Ибрагимбеков – это было необходимо из-за его политической деятельности в Азербайджане, а также Наталья Ветлицкая. Официального подтверждения этой информации нет.

Демонстративно отказывались от российского паспорта и известные бизнесмены. Например, Олег Тиньков, Юрий Мильнер, Рубен Варданян, Тимур Турлов и Николай Сторонский – они приняли такое решение в прошлом году.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие знаменитости отказались от критики СВО.