Павел Дуров заявил о наличии у него украинских корней

Бизнесмен признался, что летал в Киев

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что у него есть украинские корни – его мать была родом из Украины. Поэтому, по его признанию, с подросткового возраста его интересовал язык этой страны.

Дуров отметил, что у него есть лингвистическое образование, поэтому схожесть и различия между русским и украинским его увлекали. Именно поэтому в далеком 2008 году он принял решение перевести весь интерфейс своего первого творения – "ВКонтакте" – на украинский язык.

Подобная работа отразилась и на нем – бизнесмен признался, что в процессе совершенствования перевода сайта сумел освоить правила украинской речи. В итоге после запуска проекта он отправился в Киев и был невероятно впечатлен местным гостеприимством. Там Павел завел много друзей, которые помогали ему изучать украинский. После 2022 года он продолжил заниматься освоением языка самостоятельно.

Дуров считает, что знание других языков сделает его более компетентным в своей профессиональной деятельности.

"Мы стремимся быть местом, где ко всем относятся справедливо, независимо от их происхождения, и где идеи могут свободно конкурировать независимо от их языка", – подытожил он, сопроводив публикацию изображением голубя мира.

Ранее в интервью Такеру Карлсону Павел Дуров пожаловался, что за ним вели слежку сотрудники ФСБ.