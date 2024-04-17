Павел Дуров рассказал о слежке агентов ФБР

Основатель Telegram дал подробное интервью

Павел Дуров – достаточно замкнутая персона, его редко можно встретить на открытых мероприятиях, а интервью основатель одного из самых популярных в мире мессенджеров Telegram до недавнего времени давал. Дуров решил сделать исключение только для известного американского журналиста Такера Карлсона.



Во время беседы с американцем Дуров, в частности, пожаловался на излишнее внимание, которое ему оказывается со стороны агентов ФБР. Бизнесмен сообщил, что каждое посещение Соединенных Штатов Америки сопровождается беседой с представителями местных спецслужб.

Более того, недавно, как сообщил Павел, американские спецагенты предприняли попытку завербовать его инженера. В беседе с журналистом Дуров отдельно добавил, что не верит в безопасность и неприступность американских интернет-платформ.

Также предприниматель обратил внимание на то, что больше всего популярный мессенджер испытывает давление не со стороны властей каких бы то ни было стран, а со стороны крупнейших корпораций – Apple и Google.

"Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне" , – отметил Дуров.

Он также подчеркнул: эти корпорации ясно обозначили, что Telegram придется соблюдать их правила, иначе приложение будет удалено из цифровых магазинов.

Напомним, ранее Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина, что произвело большой фурор в международном пространстве.