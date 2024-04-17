Павел Дуров рассказал о слежке агентов ФБР

Павел Дуров пожаловался на слежку агентов ФБР
Павел Дуров. Фото: lukomore. org/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Основатель Telegram дал подробное интервью

Павел Дуров – достаточно замкнутая персона, его редко можно встретить на открытых мероприятиях, а интервью основатель одного из самых популярных в мире мессенджеров Telegram до недавнего времени давал. Дуров решил сделать исключение только для известного американского журналиста Такера Карлсона.

Во время беседы с американцем Дуров, в частности, пожаловался на излишнее внимание, которое ему оказывается со стороны агентов ФБР. Бизнесмен сообщил, что каждое посещение Соединенных Штатов Америки сопровождается беседой с представителями местных спецслужб.

Более того, недавно, как сообщил Павел, американские спецагенты предприняли попытку завербовать его инженера. В беседе с журналистом Дуров отдельно добавил, что не верит в безопасность и неприступность американских интернет-платформ.

Также предприниматель обратил внимание на то, что больше всего популярный мессенджер испытывает давление не со стороны властей каких бы то ни было стран, а со стороны крупнейших корпораций – Apple и Google.

"Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне" , – отметил Дуров.

Он также подчеркнул: эти корпорации ясно обозначили, что Telegram придется соблюдать их правила, иначе приложение будет удалено из цифровых магазинов.

Напомним, ранее Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина, что произвело большой фурор в международном пространстве.

Источник: YouTube-канал Такера Карлсона ✓ Надежный источник
По теме

Одно предупреждение Путина наконец-то осознали в США

До американцев долго "доходило"

Вайкуле выдала подробности обернувшейся катастрофой вечеринки Пугачевой

Мероприятие прошло с меньшим размахом, чем ожидалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей