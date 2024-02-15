Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Недавний визит бывшего сотрудника Fox News в Россию стал настоящей мировой сенсацией. Такер Карлсон приехал в нашу страну с намерением взять интервью у Президента РФ Владимира Путина. К удивлению гражданина США, ему это удалось, хотя, по его признанию, правительство Америки постоянно создавало препятствия для встречи журналиста с российским лидером.

Знаменитый телевизионщик, судя по его роликам в Сети, был в шоке от того, насколько быстро смогла реализоваться его идея. С Владимиром Путиным Такер Карлсон провел двухчасовое интервью и еще долгое время после этого не мог поверить в случившееся.

Еще американец успел провести рейд по российским супермаркетам и магазинам и неожиданно обнаружил продуктовое "преимущество" РФ перед США. Как признался журналист, цены в России гораздо ниже, чем в США. Про одно из посещений продуктового магазина Такер рассказал на своем сайте. Карлсон отметил, что даже не задумывался о том, сколько потратит денег, передает телеканал "360".

"Мы не обращали внимание на цены, просто складывали в тележку товары на неделю. Вышло 104 американских доллара (9481 рубль)", – заявил Карлсон.

Но более всего журналиста удивило то, что на полках магазинов лежат американские шоколадки, конфеты и снеки. Этот факт, по словам Такера, полностью противоречит "зловещим" санкциям против России. Как отметил Карлсон, если бы его сограждане зашли в российский супермаркет, у них бы возникло много вопросов к своему правительству.

Ранее "Утро.р" писало о том, что Такер Карлсон раскрыл причину ненависти США к России.