Такер Карлсон рассказал о восхитившем его московском метро

Такер Карлсон рассказал о восхитившем его московском метро
Фото: АГН Москва
Журналист перечислил отличия подземки в российской столице от американской

Публицист Такер Карлсон, прилетавший недавно в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, продолжает знакомить западную аудиторию с реальной ситуацией в России. Новая публикация американского журналиста в соцсети X посвящена московскому метро.

На видео Карлсон говорит, что одним из лучших способов понять то или иное общество является изучение повседневной инфраструктуры. Поэтому он решил посмотреть на московское метро и спустился на станцию "Киевская".

"Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас",

– рассказывает Карлсон. Журналиста и его команду поразили чистота и порядок в метро, несмотря на то что там много пассажиров. В отличие от американского метро, в московском они не заметили ни грязи, ни граффити, ни бомжей, ни наркоманов.

"Как так получается, что в России станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, выглядит лучше, чем какая-либо в нашей стране (в США – прим. РИА "Новости")?"

Такер Карлсон побывал в Москве в начале февраля. Несколько дней он гулял по городу, заходил в магазины, кафе, побывал в Большом театре и встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Интервью американского журналиста с президентом России, размещенное на сайте Карлсона, его станицах в Х и YouTube, посмотрели уже более 200 миллионов пользователей.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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